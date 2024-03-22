Бумажку с подписью Джобса сумели продать по цене «двушки» в Сочи

Олег

Фото: MacRumors


На аукционе в Бостоне продана визитка Стива Джобса почти за $200 тысяч. Она признана очень редкой.

Согласно источнику, сделку провел аукцион RR Auction. Визитная карточка 1983 года отличается старым логотипом (радужным яблочком), прежним названием компании — Apple Computer, а также тем фактом, что Джобс указан на ней как председатель совета директоров. Разумеется, не обошлось без собственноручной подписи Стива.

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Аукционный дом заявил, что 181 183 доллара это рекордная сумма, когда-либо уплаченная за визитную карточку с автографом. По текущему курсу это примерно 16,7 млн рублей — сумма, за которую вполне можно купить недвижимость на Черноморском побережье

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Источник:
MacRumors
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