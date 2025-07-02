Бунт против колец: владельцы Apple Watch возмущены и обвиняют Apple в обмане

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Пользователь Apple Watch пожаловался в сети на странную работу колец активности на часах и отслеживания физической нагрузки в целом. Другие владельцы с ним согласились, но есть и нюансы. Пользователь Apple Watch пожаловался в сети на странную работу колец активности на часах и отслеживания физической нагрузки в целом. Другие владельцы с ним согласились, но есть и нюансы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Я нахожу кольца активности ужасно обманчивыми», — форумчанин Iwavvns.



Мужчина — бывший военный — поделился, что ежедневно ходит по 15-25 км пешком и поднимает около 70 км при весе в 65 кг. Он говорит, что закрывает кольца Apple Watch в первые пару часов каждого дня, однако привел в пример свою знакомую Джейн. В свои 22 года она страдает ожирением, и без одышки не может даже обойти вокруг своего дома. Большую часть дня Джейн сидит на диване перед телевизором и встает один раз в час на 60 секунд, чтобы закрыть кольцо Stand Ring — иногда в это время она идет к холодильнику за едой или чипсами. Она часто говорит форумчанину, что закрывает все свои кольца активности, чтобы быть здоровой.





«Мы оба закрываем все свои кольца Apple Watch ежедневно, но как вы думаете, у кого из нас есть хорошие шансы встретить свой 75-й день рождения?», — подытожил он.



Помимо этого, мужчина пожаловался, что часы зачастую просто не засчитывают его тренировки. Например, при часовом подъеме в гору отображается лишь 19 минут упражнений. Также Apple Watch выдают награды за суперлегкие задания, вроде пятиминутной тренировки. Пользователь делает вывод:





«Apple, эту чушь о «замкните свои кольца» нужно прекратить... она явно бессмысленна с точки зрения физического здоровья. Пройдите четыре недели базовой военной подготовки, и вы узнаете истинное определение «физической формы»».



В комментариях мнения разделились. Несогласные указали бывшему военному, что кольца активности — это всего лишь способ мотивации и доверять им на 100% не стоит. А еще посоветовали сообщить подруге Джейн, что закрытие колец активности на Apple Watch вовсе не означает хорошего здоровья автоматически.

На форуме MacRumors появилась ветка обсуждения под названием «Кольца активности Apple Watch бесполезны». Автор рассказал, что в свои 62 года активно пользуется сервисами Apple для отслеживания своей бурной физической активности, однако видит немало странностей и неточностей. Сейчас у него самые новые Apple Watch Series 10, так что к устарелости оборудования претензий быть не может.