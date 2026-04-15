Было хорошо, а стало ещё лучше: Xiaomi выпустила ультимативный набор для стрижки и бритья за 2 тысячи рублей

Китайский бренд Xiaomi представил полноценный набор для ухода за волосами дома — Mijia Hair Clipper 2 Set. Компания взяла проверенную модель и добавила к ней дополнительные насадки, которые превращают устройство в инструмент для более точной и креативной работы.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

От обычной Mijia Hair Clipper 2 новый комплект отличается тёмной расцветкой и насадками. Помимо стандартной стрижки, есть отдельная насадка для точной обработки: линии, бакенбарды, зоны вокруг ушей. Ещё есть более необычная штука — лезвие для окантовки. С его помощью можно делать четкие линии и узоры, как в барбершопах. Не всем нужно, но тем, кто любит экспериментировать с внешним видом, зайдет.В плане качества всё сохранилось на топовом уровне: лезвия с покрытием из карбида титана снижают трение и нагрев. Это важно, если стрижка занимает больше времени. Плюс доступны 19 настроек длины и два режима скорости, так что можно настроить машинку под любой стиль, от короткого фейда до более длинных вариантов.Корпус получил влагозащиту IPX7, так что машинку можно спокойно мыть под водой. Есть и встроенный дисплей — он показывает заряд и базовую информацию. Цена Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 Set в Китае составляет 189 юаней (~2000 рублей). Осталось дождаться появления этого набора на наших площадках.