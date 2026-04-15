Было хорошо, а стало ещё лучше: Xiaomi выпустила ультимативный набор для стрижки и бритья за 2 тысячи рублей

Китайский бренд Xiaomi представил полноценный набор для ухода за волосами дома — Mijia Hair Clipper 2 Set. Компания взяла проверенную модель и добавила к ней дополнительные насадки, которые превращают устройство в инструмент для более точной и креативной работы.
От обычной Mijia Hair Clipper 2 новый комплект отличается тёмной расцветкой и насадками. Помимо стандартной стрижки, есть отдельная насадка для точной обработки: линии, бакенбарды, зоны вокруг ушей. Ещё есть более необычная штука — лезвие для окантовки. С его помощью можно делать четкие линии и узоры, как в барбершопах. Не всем нужно, но тем, кто любит экспериментировать с внешним видом, зайдет.
В плане качества всё сохранилось на топовом уровне: лезвия с покрытием из карбида титана снижают трение и нагрев. Это важно, если стрижка занимает больше времени. Плюс доступны 19 настроек длины и два режима скорости, так что можно настроить машинку под любой стиль, от короткого фейда до более длинных вариантов.
Корпус получил влагозащиту IPX7, так что машинку можно спокойно мыть под водой. Есть и встроенный дисплей — он показывает заряд и базовую информацию. Цена Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 Set в Китае составляет 189 юаней (~2000 рублей). Осталось дождаться появления этого набора на наших площадках.