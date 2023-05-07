Быстрая передача файлов между Windows и Android стала доступна в России

Фото: Google
Компания Google расширила поддержку функции Nearby Share на большее число стран. Об этом пишет 9to5Google.
Напомним, что Nearby Share — это функция быстрой и простой передачи файлов, которая работает по аналогии с AirDrop. После выбора Nearby Share в меню «Поделиться» смартфон находит все доступные устройства поблизости и задействует Wi-Fi Direct для ускорения передачи данных.
Некоторое время назад Nearby Share появилась в Android в США, в начале 2022 года Google анонсировала её для Windows, а теперь опцией наконец можно пользоваться в большем количестве стран. На данный момент приложение для Windows могут использовать жители большинства стран мира, в том числе Европы и России.
Скачать приложение можно вот здесь.
Функция по-прежнему недоступна на Кубе, в Иране, Северной Корее и Сирии.
Кстати, Nearby Share уже можно использовать между Android и macOS — у нас вышел отдельный гайд.
Компания Google расширила поддержку функции Nearby Share на большее число стран. Об этом пишет 9to5Google.
Напомним, что Nearby Share — это функция быстрой и простой передачи файлов, которая работает по аналогии с AirDrop. После выбора Nearby Share в меню «Поделиться» смартфон находит все доступные устройства поблизости и задействует Wi-Fi Direct для ускорения передачи данных.
Некоторое время назад Nearby Share появилась в Android в США, в начале 2022 года Google анонсировала её для Windows, а теперь опцией наконец можно пользоваться в большем количестве стран. На данный момент приложение для Windows могут использовать жители большинства стран мира, в том числе Европы и России.
Скачать приложение можно вот здесь.
Функция по-прежнему недоступна на Кубе, в Иране, Северной Корее и Сирии.
Кстати, Nearby Share уже можно использовать между Android и macOS — у нас вышел отдельный гайд.
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