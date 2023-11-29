Банки запустили переводы через СБП в зарубежные страны. Быстро и очень дёшево

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина рассказала, что в Системе быстрых платежей (СБП) появилась возможность перевода денежных средств в несколько зарубежных государств. Некоторые банки уже запустили такую услугу, а другие реализуют её в ближайшие месяцы.
Через СБП стало возможно отправлять деньги в Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Комиссия составляет 0,5% от суммы перевода, зачисление средств получателю происходит моментально. Предусмотрен лимит — не более 1 миллиона рублей в сутки.
Стоить учесть, что не все банки в перечисленных странах принимают деньги из России. Если перевод невозможен, СБП сообщит об этом и откажется осуществлять операцию или вернёт деньги на счёт, включая списанную комиссию. Также нужно понимать, что банки могут конвертировать рубли в национальную валюту по собственному курсу, то есть получатель получит чуть меньше, чем ему отправлено.
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