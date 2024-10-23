«Бюджет Онлайн» пропал из App Store, но «Сбер» тут же выпустил ему замену. Качаем!

Вчера мы сообщали, что «Сбербанк» создал и выгрузил в App Store свое замаскированное приложение «Бюджет Онлайн» для мобильного банкинга на iPhone. Утилита ожидаемо продержалась в магазине недолго — около суток — и была удалена модераторами Apple. Однако не всё потеряно.
Для своих клиентов с iPhone «Сбер» сразу выпустил новое приложение с точно таким же названием. Отличается лишь номер версии: 16.0.1 вместо 16.0. Судя по всему, единственным изменением является адаптированная под iOS 18 иконка, которая теперь умеет менять цвет.
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Переживать о достоверности приложения не стоит, поскольку его рекомендует сам «Сбер», несмотря на неизвестного разработчика.