«Бюджет Онлайн» пропал из App Store, но «Сбер» тут же выпустил ему замену. Качаем!

Олег

Фото: Сбер


Вчера мы сообщали, что «Сбербанк» создал и выгрузил в App Store свое замаскированное приложение «Бюджет Онлайн» для мобильного банкинга на iPhone. Утилита ожидаемо продержалась в магазине недолго — около суток — и была удалена модераторами Apple. Однако не всё потеряно.

Для своих клиентов с iPhone «Сбер» сразу выпустил новое приложение с точно таким же названием. Отличается лишь номер версии: 16.0.1 вместо 16.0. Судя по всему, единственным изменением является адаптированная под iOS 18 иконка, которая теперь умеет менять цвет.

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Переживать о достоверности приложения не стоит, поскольку его рекомендует сам «Сбер», несмотря на неизвестного разработчика. 

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Источник:
Сбер
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