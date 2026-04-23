Бюджетнее некуда: вся экосистема Apple стоит дешевле, чем один MacBook Pro

Похоже, больше мы не увидим комментариев в духе, что гаджеты Apple жутко переоценены и стоят очень дорого. С недавним релизом MacBook Neo компания закрыла все бюджетные сегменты. Сегодня собрать всю экосистему гаджетов можно дешевле 16-дюймового MacBook Pro с процессором M5 Pro.
Из чего будет состоять такой набор? Буквально из всего, но в базовой конфигурации. Смотрите сами:
- iPhone 17e — $599;
- MacBook Neo — $599;
- iPad (11-го поколения) — $349;
- Magic Keyboard Folio — $249;
- Apple Pencil (USB-C) — $79;
- Apple Watch SE 3 — $249;
- AirPods 4 — $129;
- Apple TV 4K — $129;
- HomePod mini — $99;
- AirTag — $29.
Вы удивитесь, но в сумме это обойдётся всего в $2510, что на $189 меньше, чем стартовая цена 16-дюймового MacBook Pro с процессором M5 Pro. За него придётся отдать $2699. Даже расширенная гарантия AppleCare One, которая покроет любые три устройства Apple по выбору покупателя, стоит дополнительно $19,99 в месяц.
Единственный нюанс — эти цены актуальны для безналоговых штатов Америки. Но зачастую те же iPhone продаются в России дешевле, чем в США. Если подгадать момент, в наших реалиях можно уложиться в 200-220 тысяч рублей.
Что поразительно в сегодняшней линейке, так это то, насколько функциональными стали большинство бюджетных продуктов Apple по сравнению с их более дорогими аналогами. iPhone 17e использует тот же чип A19 и основную камеру на 48 Мп, что и iPhone 17 за $799. Чип A18 Pro в MacBook Neo показывает результат в 3461 балл в одноядерных тестах, что всего на 6% меньше, чем у MacBook Air на M5. А Apple Watch SE 3 вовсе используют тот же чип S10, что и Series 11 за $399.
В целом, линейка бюджетных устройств Apple никогда не была такой мощной и доступной.