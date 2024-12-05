Бюджетные SSD для Mac Studio появятся уже в 2025 году

Фархад



Французская компания Polysoft завершила разработку специальных SSD-накопителей для Mac Studio. Они выйдут в январе 2025 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На выбор будет доступно три варианта памяти:
  • 2 ТБ — 399 евро;
  • 4 ТБ — 799 евро;
  • 8 ТБ — 1099 евро.

Это вдвое дешевле того, что предлагает сама Apple. Polysoft разобрала оригинальные модули Apple до мельчайших деталей с помощью лазерного оборудования, создала схемы на основе анализа и применила чипы Kioxia и Hynix TLC NAND, аналогичные использованным в оригинале. Компания добавила защиту RIROP, предотвращающую потерю данных из-за сбоев напряжения, часто встречающихся в MacBook Pro.

Стоит отметить, что из-за системы шифрования Apple все изменения требуют сброса и инициализации нового хранилища через конфигуратор. Polysoft обещает предоставить пошаговые инструкции по установке и настройке. Подробности можно найти на странице их кампании в Kickstarter.

В будущем компания, возможно, выпустит накопители для новых Mac mini M4.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Где качать платные приложения на macOS бесплатно
Steam теперь можно пополнить из RuStore
Вышло большое обновление One UI 7 beta для Samsung Galaxy. Что нового и кто может скачать?

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также