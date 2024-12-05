Бюджетные SSD для Mac Studio появятся уже в 2025 году

Французская компания Polysoft завершила разработку специальных SSD-накопителей для Mac Studio. Они выйдут в январе 2025 года.
- 2 ТБ — 399 евро;
- 4 ТБ — 799 евро;
- 8 ТБ — 1099 евро.
Это вдвое дешевле того, что предлагает сама Apple. Polysoft разобрала оригинальные модули Apple до мельчайших деталей с помощью лазерного оборудования, создала схемы на основе анализа и применила чипы Kioxia и Hynix TLC NAND, аналогичные использованным в оригинале. Компания добавила защиту RIROP, предотвращающую потерю данных из-за сбоев напряжения, часто встречающихся в MacBook Pro.
Стоит отметить, что из-за системы шифрования Apple все изменения требуют сброса и инициализации нового хранилища через конфигуратор. Polysoft обещает предоставить пошаговые инструкции по установке и настройке. Подробности можно найти на странице их кампании в Kickstarter.
В будущем компания, возможно, выпустит накопители для новых Mac mini M4.