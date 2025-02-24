БЮРО 1440 создает автоматизированное производство солнечных батарей

Российская компания БЮРО 1440 начинает производить солнечные батареи космического типа на собственное автоматизированном производстве. В планах выпускать около 750 тысяч ватт батарей каждый год.

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Производство будет налажено, чтобы закрыть потребность космической отрасли по запуску спутников элементами питания. Для космического спутника требуется солнечная батарея повышенной выносливости, чтобы она бесперебойно обеспечила устройство питанием весь срок его службы на орбите. БЮРО 1440 собирается применять собственную технологию сборки батарей; первые образцы уже были протестированы в рамках двух экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2».Компания заявляет, что срок использования батарей в условиях космоса составит не менее 5 лет, при этом каждая сможет обеспечить мощность до 4000 ватт. Планируемая производительность линии в 750 тысяч ватт батарей каждый год должна закрыть потребности «всей космической системы»; при этом она способна адаптироваться под изменения в конструкции и потребностях.