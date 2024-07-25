БЮРО 1440 успешно завершило программу тестов межспутниковой лазерной связи в космосе



Российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 завершила тестирование терминалов лазерной связи (ТЛС) собственной разработки. В рамках программы тестов миссии Рассвет-2 были успешно переданы данные между космическими аппаратами на низкой орбите на расстояние более 1 тыс. км. Технология готова к масштабированию для построения целевой спутниковой группировки.



Лазерная межспутниковая связь — одна из ключевых технологий целевой низкоорбитальной спутниковой группировки БЮРО 1440. Передача данных с одного космического аппарата на другой обеспечит глобальное покрытие спутниковой связь, в том числе в труднодоступных районах.







Главные плюсы лазерной технологии – высокая пропускная способность, низкое энергопотребление, электромагнитная совместимость, надежная и безопасная связь между быстро движущимися спутниками.



В задачи миссии «Рассвет-2», аппараты которой были выведены на орбиту в мае 2024 года, входило подтверждение целевых технических параметров терминалов лазерной связи, отработка системы наведения и передача информации между спутниками по оптическому каналу связи. Вся программа тестов выполнена успешно, космические аппараты последовательно связались друг с другом для передачи данных на расстояниях от 30 до 1005 км, скорость передачи данных составила 10 Гбит/с, терминал лазерной связи БЮРО 1440 получил летную квалификацию.



Команда продолжает эксперименты по другим приборам космических аппаратов Миссии Рассвет-2, по завершению которых технологии будут переданы для подготовки и запуска серийного производства космических аппаратов.