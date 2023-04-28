Бывшего сотрудника Apple приговорили к тюремному сроку и огромному штрафу

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Суд в США приговорил экс-сотрудника Apple Дидренда Прасада к заключению сроком на три года. Подсудимый также должен будет выплатить компенсацию бывшему работодателю, неустойку и штраф, а после выхода из тюрьмы обязан ещё три года отмечаться в полицейском участке.



Прасад был обвинён в мошенничестве. В период с 2008 по 2018 год он отвечал в компании Apple за гарантийный и постгарантийный ремонт проданных устройств, а также за закупку у поставщиков запчастей и оборудования, необходимых для ремонта. Начиная с 2011 года Прасад стал брать взятки и откаты, завышать суммы закупа и похищать часть поставленных товаров. Сообщники Прасада продавали украденные запчасти на чёрном рынке, после чего те поступали на радиорынки и в ремонтные мастерские.



Следователи подсчитали, что действия Прасада и его сообщников причинили компании Apple ущерб в размере 17 миллионов долларов. Он обязан возместить эту сумму, выплатить неустойку, которая составляет 13,5 миллионов долларов, а также заплатить налоги в размере 1,8 миллиона долларов.



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