Несколько бывших сотрудников Facebook рассказали, как сильно повлияет на бизнес-модель компании выход iOS 14.5. Предстоящее обновление от Apple предоставит пользователю возможность отказаться от отслеживания его действий в сети.
Инсайдеры объяснили, как работает реклама от Facebook. Каждому пользователю присваивается IDFA, то есть рекламный идентификатор. После совершения покупки на сайте или в приложении, продавец (условно владелец онлайн-магазина) записывает IDFA покупателя, который купил, например, утюг, после чего передает эту информацию в Facebook. Он, в свою очередь, проверяет, видел ли недавно рекламу утюгов пользователь с таким же IDFA. Результат этой сверки дает понять клиенту компании, насколько эффективна реклама через Facebook. Причем имеет значение не только клик на рекламный баннер, а сам факт показа рекламы утюга пользователя вкупе с фактом покупки утюга впоследствии. Идентификатор дает и другую информацию о действиях пользователя в разных приложениях, благодаря чему Facebook может регулировать, какие именно пользователи увидят конкретный рекламный баннер.
Что же изменится с выходом iOS 14.5? Всё описанное выше становится возможным благодаря тому, что приложения и сайты могут записывать IDFA пользователя и делиться им между собой — в результате получается некая общая база действий конкретного человека. В предстоящем обновлении Apple обяжет приложения запрашивать разрешение у пользователей на использование рекламного идентификатора. Facebook предполагает (и вполне обоснованно), что большинство людей откажутся от отслеживания — в результате эффективность рекламы серьезно снизится. Сейчас компания проводит в США пиар-акцию, утверждая, что от действий Apple пострадают представители малого бизнеса. Однако бывшие сотрудники Facebook уверены, что малый бизнес это никак не затронет, ведь целевая аудитория для него очень мала и не нуждается в мощных алгоритмах Марка Цукерберга.
На данный момент по масштабам своей рекламной платформы Facebook уступает только Google. Цукерберг опасается, что из-за нововведений в iOS его компания серьезно отстанет от Google, так как повторить бизнес-модель «корпорации добра» нет никакой возможности.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
шарашкина контора, а не Фейсбук