Бывший фанат iPad рассказал, как новый девайс Apple раскрыл ему глаза. Вам такое знакомо?

Фото: Gemini
Пользователь планшетов Apple приобрел макбук и многое понял. Свою историю он опубликовал на форуме MacRumors.
Юзер с ником Cyberguycpt рассказывает: до сих пор iPad был для него единственным вариантом для социальных сетей и просмотра видео, а также время от времени для электронных писем, таблиц Excel и написания текстовых документов. И всё из-за цены — более $1000 он не стал бы тратить на макбук ради таких скромных задач.
Однако с релизом Macbook Neo за $599 автор понял, что на самом деле iPad как таковой ему никогда не был нужен. Он купил Neo и спустя время обнаружил, что пользуется им гораздо чаще, чем планшетом. Оказалось, что iPad был для него лишь не совсем удобной заменой ноутбуку за небольшие деньги, а теперь всё встало на свои места и планшет ему больше не нужен вовсе. Его фаворитом стал Macbook Neo.
Ранее я уже рассуждал на тему полезности iPad и планшетов в целом. Apple выбрала настолько странную стратегию развития iPad, что невольно кажется — она сама до конца не понимает, как сделать эти устройства полезными для потребителя. Судя по отзыву этого пользователя, сверхдоступный Macbook Neo перетянет какое-то количество из лагеря iPad, и планшеты Apple станут еще менее осмысленными как класс.