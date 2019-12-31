C новым 2020 годом, друзья!

Привет, друзья! Кажется, нам всем пришло время немного передохнуть и бросить все силы на празднование Нового года? Не важно, будет ли это происходить в кругу семьи, с друзьями, любимой девушкой, дома, в баре, где-то в горах или на жарком берегу моря — в любом случае наша редакция искренне желает вам всем классно провести время, феерично проводить девятнадцатый год и встретить двадцатый.
Уходящий 2019 был непростым. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить торговую войну США и Китая, из-за чего досталось компании Huawei, многочисленные блокировки в рунете, а также закон о его изоляции, предустановки российского софта и многое, многое другое. Впрочем, этот же год подарил нам немало крутейших гаджетов, это и iPhone 11 Pro, Apple Watch нового поколения, iPad Pro c собственной операционкой, новые флагманы Huawei, Samsung и Pixel. В общем, было много хорошего и было много не очень. Вспомнить об этом и многом другом можно по нашему тегу Итоги 2019.
А теперь, предлагаю вернуться к веселью, докрошить оливье, приготовить бокалы для игристого и подумать над тем, какие желания мы все будем загадывать под бой курантов. Еще раз с наступающим! Увидимся снова на страницах Айгайдс через несколько дней, уже в 2020 году.
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Спасибо за интересные статьи, новости и обзоры, которые нас радовали весь уходящий год!
Желаю счастья, мира и добра всей вашей команде! Пусть Новый 2020 Год будет годом развития вашего приложения, и мы увидим еще много интересного!