C watchOS 27 ваши Apple Watch будут работать дольше без подзарядки

В watchOS 27 появится новая функция для увеличения времени автономной работы часов под названием «уведомления о продлении срока службы батареи». Она анализирует, какими возможностями Apple Watch владелец практически не пользуется, и автоматически отключает их для снижения энергопотребления.Речь идет о функциях, которые работают в фоновом режиме, например жестах управления, активации Siri с помощью «Поднять для произнесения» и напоминаниях о начале тренировки. Если система определит, что они почти никогда не используются, она отключит их и отправит соответствующее уведомление.При этом пользователь сможет в любой момент вернуть все функции обратно. Если же вы регулярно пользуетесь жестами, Siri или тренировками, такие уведомления вообще не появятся, а настройки останутся без изменений.Apple пока не раскрывает, насколько именно увеличится автономность часов после отключения этих возможностей. Однако компания отмечает, что экономия заряда оказалась достаточно заметной, чтобы добавить в watchOS 27 отдельную систему рекомендаций по продлению времени работы аккумулятора.Также отметим, что все совместимые устройства с 27 версиями ОС работают намного быстрее по сравнению с 26.