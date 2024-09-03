Capcom окончательно похоронила ААА-гейминг на iPhone и iPad

Фархад
RE4

Пользователи Reddit начали массово жаловаться на обновление игр Capcom для платформ Apple. Все мобильные порты серии Resident Evil теперь требуют подключение к интернету.

Как отмечает Eurogamer, в примечаниях к последним обновлениям Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Village говорится: «В связи с изменениями в процессе запуска требуется подключение к интернету».

RE4

Пока неясно, зачем Capcom так поступила, но это может стать последним гвоздём в крышку гроба «консольного гейминга» на iPhone и iPad. Владельцы гаджетов Apple и без этого жаловались на плохую оптимизацию тайтлов при цене в $40. Однако теперь они не смогут играть без Wi-Fi. Единственный способ обойти это ограничение — не обновлять уже установленные игры.

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Несколько комментаторов в ветке Reddit уже обратились в службу поддержки Apple за возвратом денег, но пока ответа нет.
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Источник:
Eurogamer
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