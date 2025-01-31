Casio представила G-SHOCK, которые выделят вас из любой толпы и стоят приемлемо

Компания Casio представила новую лимитированную серию часов Charles Darwin Special Edition под суббрендом G-SHOCK. О них рассказали в Gizmochina.

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Согласно источнику, новинки стали результатом коллаборации Casio и исследовательской организацией «Фонд Чарльза Дарвина». Дизайн часов был вдохновлен фауной Галапагосских островов: модель GA-B2100CD-1A4 выполнена в черно-красных цветах уникальной морской игуаны, а версия GA-B2100CD-1A7 стала черно-белой, как галапагосский пингвин.Корпус часов в обоих случаях черный с соответствующим цветовым акцентом в шрифтах (белым либо красным). На задней стороне корпуса есть гравировка Charles Darwin Foundation. Комплектный ремешок поставляется в массивном силиконовом исполнении в белом или красном цвете, на внутренней его стороне напечатана испанская фраза Apoyo la conservacion de Galapagos, что переводится как «Я поддерживаю сохранение Галапагосских островов».Что касается характеристик, то часы предлагают двойную светодиодную подсветку, 38 часовых поясов мирового времени, подключение к смартфону с помощью Bluetooth. Обе модели стоят одинаково: 14495 индийских рупий, что составляет около 16500 рублей по курсу на момент публикации. Часы получились очень заметными и необычными, и несомненно выделят вас из толпы носителей Apple Watch.