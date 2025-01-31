Casio представила G-SHOCK, которые выделят вас из любой толпы и стоят приемлемо

Компания Casio представила новую лимитированную серию часов Charles Darwin Special Edition под суббрендом G-SHOCK. О них рассказали в Gizmochina.
Фото: Casio
Согласно источнику, новинки стали результатом коллаборации Casio и исследовательской организацией «Фонд Чарльза Дарвина». Дизайн часов был вдохновлен фауной Галапагосских островов: модель GA-B2100CD-1A4 выполнена в черно-красных цветах уникальной морской игуаны, а версия GA-B2100CD-1A7 стала черно-белой, как галапагосский пингвин.
Фото: Casio
Фото: Casio
Корпус часов в обоих случаях черный с соответствующим цветовым акцентом в шрифтах (белым либо красным). На задней стороне корпуса есть гравировка Charles Darwin Foundation. Комплектный ремешок поставляется в массивном силиконовом исполнении в белом или красном цвете, на внутренней его стороне напечатана испанская фраза Apoyo la conservacion de Galapagos, что переводится как «Я поддерживаю сохранение Галапагосских островов».
Фото: Casio
Что касается характеристик, то часы предлагают двойную светодиодную подсветку, 38 часовых поясов мирового времени, подключение к смартфону с помощью Bluetooth. Обе модели стоят одинаково: 14495 индийских рупий, что составляет около 16500 рублей по курсу на момент публикации. Часы получились очень заметными и необычными, и несомненно выделят вас из толпы носителей Apple Watch.
Фото: Casio
Согласно источнику, новинки стали результатом коллаборации Casio и исследовательской организацией «Фонд Чарльза Дарвина». Дизайн часов был вдохновлен фауной Галапагосских островов: модель GA-B2100CD-1A4 выполнена в черно-красных цветах уникальной морской игуаны, а версия GA-B2100CD-1A7 стала черно-белой, как галапагосский пингвин.
Фото: Casio
Фото: Casio
Корпус часов в обоих случаях черный с соответствующим цветовым акцентом в шрифтах (белым либо красным). На задней стороне корпуса есть гравировка Charles Darwin Foundation. Комплектный ремешок поставляется в массивном силиконовом исполнении в белом или красном цвете, на внутренней его стороне напечатана испанская фраза Apoyo la conservacion de Galapagos, что переводится как «Я поддерживаю сохранение Галапагосских островов».
Фото: Casio
Что касается характеристик, то часы предлагают двойную светодиодную подсветку, 38 часовых поясов мирового времени, подключение к смартфону с помощью Bluetooth. Обе модели стоят одинаково: 14495 индийских рупий, что составляет около 16500 рублей по курсу на момент публикации. Часы получились очень заметными и необычными, и несомненно выделят вас из толпы носителей Apple Watch.