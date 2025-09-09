Casio представила G-SHOCK с Google Play. Раз увидел и хочется забыть навсегда



Фото: Casio



Компания Компания Casio выпустила новые наручные часы в линейке G-SHOCK — они оформлены в рамках очень странной коллаборации. Партнером бренда для этой модели стала Google и ее магазин приложений Play Market.

Часы получили очень своеобразный дизайн: полностью прозрачный силиконовый ремешок и наполовину прозрачный бесцветный корпус. Передняя панель имеет белую подложку с брендированием Google Play и Casio, а также классическим монохромным дисплеем посередине. Из-за белового фона его небольшой размер сильно выделяется.Но на этом эксклюзивность часов не заканчивается. При включении подсветки экрана пользователя встречает крайне раздражающий красный треугольник на подложке дисплея — это логотип Google Play.Создатели часов решили таким образом подчеркнуть коллаборацию, однако читабельность дисплея этот дизайнерский ход понижает довольно сильно. Стоит ли говорить, что никаких смарт-функций не завезли: часы получили Google Play лишь в виде логотипов.В целом внешний вид часов получился «на любителя». Однако это лимитка, которую Google разослала счастливчикам через программу Google Play Points, поэтому, несмотря на странный дизайн, на их покупку уже появилось много желающих, а ценник на eBay доходит до $400 вместо $100 реальной себестоимости.