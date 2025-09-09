Casio представила G-SHOCK с Google Play. Раз увидел и хочется забыть навсегда

Фото: Casio
Компания Casio выпустила новые наручные часы в линейке G-SHOCK — они оформлены в рамках очень странной коллаборации. Партнером бренда для этой модели стала Google и ее магазин приложений Play Market.
Но на этом эксклюзивность часов не заканчивается. При включении подсветки экрана пользователя встречает крайне раздражающий красный треугольник на подложке дисплея — это логотип Google Play.
Фото: Casio
Создатели часов решили таким образом подчеркнуть коллаборацию, однако читабельность дисплея этот дизайнерский ход понижает довольно сильно. Стоит ли говорить, что никаких смарт-функций не завезли: часы получили Google Play лишь в виде логотипов.
Фото: Casio
В целом внешний вид часов получился «на любителя». Однако это лимитка, которую Google разослала счастливчикам через программу Google Play Points, поэтому, несмотря на странный дизайн, на их покупку уже появилось много желающих, а ценник на eBay доходит до $400 вместо $100 реальной себестоимости.