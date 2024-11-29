Casio представила лимитированную линейку часов в честь 45-летия Pac-Man







В честь 45-летия культовой аркадной игры Pac-Man японский бренд Casio выпустил специальную коллекцию часов. Каждая модель сочетает ностальгический дизайн с практичными функциями. В честь 45-летия культовой аркадной игры Pac-Man японский бренд Casio выпустил специальную коллекцию часов. Каждая модель сочетает ностальгический дизайн с практичными функциями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В линейку вошли четыре уникальные модели: A168WEPC-7A, F-91WPC-1A, CA-53WPC-1B и ABL-100WEPC-1B. На каждую пару нанесены лабиринты и персонажи Pac-Man, но в целом дизайн выдержан в духе Casio.Модель A168WEPC-7A предлагает серебристый циферблат, напоминающий лабиринт из игры, дополненный графикой четырьмя привидениями — Блинки, Пинки, Инки и Клайдом. Также на них выгравирована фраза «WAKA WAKA», что также является отсылкой к игре. При этом девайс получили электролюминесцентную синюю подсветку, до 7 лет работы от батареи CR2016, браслет из нержавеющей стали, водонепроницаемость до 10 АТМ, секундомер, будильник и автоматический календарь.Casio F-91WPC-1A — самая лёгкая модель линейки. Эти часы весят всего 21 г. В дизайне присутствуют неоновые рисунки и персонажи Pac-Man. Среди прочих особенностей — зелёная светодиодная подсветка, до 7 лет работы от батареи CR2016, секундомер, автоматический календарь и влагозащита.Мечта каждого ребёнка 90-х — Casio CA-53WPC-1B — часы-калькулятор в аркадном стиле. Желтый безель и силиконовый ремешок имитируют аркадный автомат, а циферблат напоминает экран игры Pac-Man. Основные характеристики: 8-значный калькулятор для основных арифметических действий, функция двойного времени, до 5 лет работы от батареи CR2016, секундомер, автоматический календарь и звуковые сигналы при нажатии на кнопки.Casio ABL-100WEPC-1B — самая современная модель в линейке, предлагающая функции для активного образа жизни, включая подключение к смартфону по Bluetooth для отслеживание шагов и других показателей.Подробности о ценах пока не разглашаются, но часы поступят в продажу в декабре 2024 года.