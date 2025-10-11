Casio представила самые некрасивые часы G-SHOCK. Радует только цена, и то не очень

Фото: G-SHOCKСогласно источнику, лимитированные часы модели DW5600PDP-1 выполнены в стиле Daft Punk. В дизайне использованы мотив шлема, эстетика киберпанка и фирменная подсветка. Основные отличительные элементы можно увидеть на ремешке и окантовке циферблата, также надпись Daft Punk становится видна при включении подсветки. На задней крышке есть отличительная гравировка Daft Punk x PLEASURES. Аксессуар поставляется в стильной металлической банке.
Американская «дочка» Casio создала новую модель часов G-SHOCK в партнерстве с PLEASURES. О них пишут в Hypebeast.
Фото: G-SHOCK
Если вы привыкли, что G-SHOCK — это массивные часы с броским внешним видом, то в данном случае компания отошла от канона и сделала на редкость блеклую и невыразительную модель. Дизайн как будто рассчитан на клиентов школьного возраста, вот только вряд ли они знают, что такое Daft Punk; можно даже было бы подумать, что это подделка под G-SHOCK. Здорово, что брендирование нанесли не только на ремешок, но и на безель, однако его глубокий черный цвет невыгодно выделяет маленький дисплей. А когда включается его подсветка, красная надпись сильно ухудшает читабельность базовой информации, подобно прошлой лимитке с Play Market.
Стоят часы $160, и это гораздо дешевле, чем другие лимитки суббренда. Возможно, сама компания понимает, что получилось не очень.