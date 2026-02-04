Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!

Фото: Casio
Компания Casio выпустила новые наручные часы в коллаборации с японским модным брендом White Mountaineering. О них пишет Gizmochina.
Фото: Casio
На циферблате под сапфировым стеклом с антибликовым покрытием разместились фосфорецирующие белые стрелки и красная секундная, а также электронный LED-дисплей. Подложка покрыта фирменным «треугольным» узором White Mountaineering. Часы выдерживают погружение до 100 метров и охлаждение до -10 градусов.
Дизайн корпуса выглядит непривычно и странно: часы почти квадратные, но циферблат при этом остался круглым. В них есть что-то от Galaxy Watch Ultra, однако новинка Casio выглядит гораздо более грубо и утяжеленно. Для этих часов придется тщательно подбирать одежду, да и не каждая рука выдержит такой увесистый аксессуар. Ценник — 140 800 иен, что составляет примерно 70 тысяч рублей.