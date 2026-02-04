Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!



Фото: Casio



Компания Компания Casio выпустила новые наручные часы в коллаборации с японским модным брендом White Mountaineering. О них пишет Gizmochina.

Согласно источнику, новая модель называется Pro Trek PRW-B1000WM-1 и войдет во флагманскую линейку часов Casio. Они полностью сделаны из титана, безель — из нержавеющей стали, а черный безель покрыт ионовым слоем H-link. Часы весят внушительные 120 грамм.На циферблате под сапфировым стеклом с антибликовым покрытием разместились фосфорецирующие белые стрелки и красная секундная, а также электронный LED-дисплей. Подложка покрыта фирменным «треугольным» узором White Mountaineering. Часы выдерживают погружение до 100 метров и охлаждение до -10 градусов.Дизайн корпуса выглядит непривычно и странно: часы почти квадратные, но циферблат при этом остался круглым. В них есть что-то от Galaxy Watch Ultra, однако новинка Casio выглядит гораздо более грубо и утяжеленно. Для этих часов придется тщательно подбирать одежду, да и не каждая рука выдержит такой увесистый аксессуар. Ценник — 140 800 иен, что составляет примерно 70 тысяч рублей.