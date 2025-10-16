Casio возродила культовые часы-калькулятор из фильмов «Назад в будущее»







В честь 40-летия выхода фильма «Назад в будущее» японский бренд Casio представил переиздание культовых часов-калькуляторов, прославившихся благодаря Марти Макфлаю.

Новая версия под названием Casio CA-500WEBF-1A вдохновлена не только оригинальной моделью CA-53W, но и самой машиной времени DeLorean. Часы сохранили классический набор функций, включая 8-разрядный калькулятор, отображение времени и даты, секундомер, а также ежедневные и ежечасные будильники.Из основных нововведений — металлический корпус и клавиатура, украшенная цепями времени из фильма. На задней крышке выгравирован конденсатор — главный символ путешествий во времени.Casio CA-500WEBF-1A будут доступны для предзаказа с 21 октября по цене $120. Упаковка девайса напоминает коробку от VHS-кассеты оригинального фильма, что добавляет атмосферу 80-х и превращает часы в идеальный подарок для фанатов «Назад в будущее».