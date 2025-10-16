Casio возродила культовые часы-калькулятор из фильмов «Назад в будущее»

В честь 40-летия выхода фильма «Назад в будущее» японский бренд Casio представил переиздание культовых часов-калькуляторов, прославившихся благодаря Марти Макфлаю.
Из основных нововведений — металлический корпус и клавиатура, украшенная цепями времени из фильма. На задней крышке выгравирован конденсатор — главный символ путешествий во времени.
Casio CA-500WEBF-1A будут доступны для предзаказа с 21 октября по цене $120. Упаковка девайса напоминает коробку от VHS-кассеты оригинального фильма, что добавляет атмосферу 80-х и превращает часы в идеальный подарок для фанатов «Назад в будущее».