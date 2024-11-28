Casio возродила самые первые G-Shock. Фанаты уже выстраиваются в очередь







С момента выхода самых первых наручных часов G-Shock прошёл ровно 41 год, и в честь этого Casio решила их перевыпустить. С момента выхода самых первых наручных часов G-Shock прошёл ровно 41 год, и в честь этого Casio решила их перевыпустить. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новые часы G-Shock DW-5000R визуально почти не отличаются от оригинальных DW-5000C, выпущенных в 1983 году. Даже длина и расположение углублений на ремешке часов совпадают 1-в-1.Отец первых «Джи-шоков», инженер Casio Кикуо Ибе, вдохновился идеей создания устойчивых к повреждениям часов после того, как его механические часы разбились о землю при случайном падании с запястья. Получившаяся конструкция G-Shock получила устойчивость «тройной 10» — то есть срок службы батареи в десять лет, водонепроницаемость до 10 бар и способность выдерживать падение с высоты 10 метров. Вскоре G-Shock стал одним из самых культовых брендов часов в мире с прочной ассоциацией с культурой уличной одежды.В пресс-релизе Casio отмечает, что DW-5000R — перевыпущены с «более высокой точностью», чем некоторые из предыдущих переизданий. Некоторые характеристики также осовременили, например, часы получили новую светодиодную подсветку и более экологичные материалы ремешка. Корпус по-прежнему изготовлен из нержавеющей стали.G-Shock DW-5000R поступит в продажу в Японии 13 декабря по цене 33 000 иен (~$217).