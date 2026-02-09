Casio выпустила детские часы Baby-G в странном дизайне. Ребенок вообще будет такое носить?

Фото: Casio



Компания Casio представила две новые модели часов серии Baby-G. О них пишет Gizmochina.

Согласно источнику, модели BGD10KH-1 и BGD10KH-7 получили квадратную форму корпуса и дисплея, а также комплектный силиконовый держатель в форме сердца, который превращает часы в брелок. Есть две версии: бежевая и черная, для мальчиков и девочек, но почему-то розовые акценты есть на обеих моделях.Устройство защищены от ударов и воды, поддерживают мировое время для 29 часовых поясов, имеют секундомер, таймер, пять будильников, почасовой звуковой сигнал, календарь и светодиодную подсветку дисплея. Часы весят 33 грамма и работают около 3 лет от батарейки CR1616. Ценник весьма сдержанный — $89, или 6800 рублей по курсу — вот только придется поискать мальчика, который не постесняется носить часы с розовыми буквами и кнопками.