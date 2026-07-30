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Casio выпустила необычное умное кольцо. Оно умеет то, чего нет даже у Oura

Фархад


Японский часовой бренд Casio представил умное кольцо CRW-H001M-8, которое отличается от большинства конкурентов встроенным дисплеем. В отличие от популярных моделей вроде Oura Ring и Galaxy Ring, новинка может показывать время прямо на кольце, без необходимости доставать смартфон.

Устройство сделано из керамики и нержавеющей стали, экран защищен минеральным стеклом, а весит аксессуар всего 19 г. Помимо отображения времени, кольцо отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела, сон, шаги, сожженные калории и физическую активность. Через фирменное приложение доступны статистика тренировок, отчеты о здоровье и отслеживание менструального цикла.



Также Casio оснастила новинку уведомлениями о звонках и сообщениях, бесшумным будильником, мировым временем, секундомером, автоматическим календарем и светодиодной подсветкой. Одного заряда хватает до 6 дней активной работы или до 25 дней в режиме ожидания.



Пока Casio Ring Watch CRW-H001M-8 продается только в Китае по цене 1990 юаней (~$295). Ждём появления на нашем рынке.
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