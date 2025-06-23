Casio выпустила самурайские G-SHOCK со странной окраской. От их цены становится физически больно

Олег

Фото: Casio

Фото: Casio

Компания Casio начинает продавать в Европе свои новые часы, посвященные японской культуре. Об этом пишет Gizmochina.

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Согласно источнику, корпус и безель новых G-SHOCK MR-G Kurogane-Iro выполнен из титана, но самое интересное в них совсем не это, а их цвет. Чтобы добиться темного сине-зеленого цвета, бренд не просто покрасил часы, а использовал химические процессы: при особой обработке металла с высокой температурой нужный цвет проявляется на поверхности сам собой. Безель обработали отдельно: это перекристаллизованный титан с особой структурой и узором, который появляется в процессе изготовления. Всё это традиционная японская методика работы с оружейным металлом. 

В числе характеристик новинки подключение к смартфону по Bluetooth, ударопрочность, магнитная и водостойкость (до 20 бар). Сапфировое стекло покрыто антибликом, циферблат подсвечен фирменной системой Super Illuminator, стрелки имеют автокоррекцию. Ценник в Европе — 3300 евро, или около 300 тысяч рублей по курсу. Для сравнения — в Японии они стартовали за 385 тысяч йен, то есть примерно $2700 или 215000 рублей по курсу. Стоимость очень внушительная для часов, которые не имеют смарт-функций и выпускаются не элитным брендом. 

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Источник:
Gizmochina
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