Как бы это смешно не звучало, сейчас 2020 год, а версии Instagram для iPad до сих пор нет, несмотря на многочисленные просьбы пользователей. Глава соцсети Адам Моссери рассказал, почему компания еще не выпустила адаптированное приложение для планшетов Apple.



По словам Моссери, причина отсутствия версии Instagram заключается в том, что у компании нет свободных ресурсов для разработки приложения на отдельную платформу. Он подчеркнул, что у Instagram «много дел» и все они наиболее прибыльны, чем создание версии для iPad.



Несколько лет назад в App Store можно было найти приложение для планшета от сторонних разработчиков, но Instagram изменил свой API тем самым полностью уничтожив этот рынок. По словам компании, на экранах iPad отлично работает веб-версия и у пользователей даже есть возможность добавления ярлыка на рабочий стол. В конечном итоге это все равно не полноценная замена приложению.





