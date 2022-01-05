



Выставка CES 2022 продолжается, и, помимо небольших стартапов и компаний, свои продукты на ней представляют и мастодонты IT-индустрии. В частности, чипы нового поколения представила Intel — компания утверждает, что новинка обойдет Apple Silicon M1 Max, но по факту это оказалось не совсем так.



На презентации Intel сообщила, что её новый Core i9 12-го поколения, созданный для ноутбуков, способен превзойти топовый SoC от Apple — Silicon M1 Max; причем не только его, но и любой другой мобильный чип в мире. Intel утверждает, что их процессор имеет большую производительность на 1 Ватт энергии, чем топовый SoC от Apple.



Согласно официальной информации, новый SoC Intel Core i9 12-го поколения получил 14 производительных ядер и 8 энергоэффективных — при этом чип Silicon M1 Max в топовом MacBook Pro 16’’ 2021 имеет всего 8 производительных и 2 энергоэффективных ядра. Intel подготовила диаграмму, которая должна была расставить все точки над «и», но, кажется, только вызвала больше вопросов:







Хитрость состоит в том, что энергопотребление новинки от Intel может доходить до 115 Ватт при частоте 5,0 ГГц в режиме Turbo Boost — в ноутбуке такое немалое количество тепла необходимо будет эффективно отвести или рассеять. При этом SoC от Apple — даже самый топовый — может разгоняться до 3,2 ГГц в ускоренном режиме и потребляет вдвое меньше энергии; соответственно, и тепловыделение у него гораздо меньше. В плане мобильной производительности решение от Apple остается более подходящим.



В целом, новый Intel Core i9 вполне может оказаться более производительным, чем Silicon M1 Max. Однако применение SoC от Intel в реальной жизни может их уравнять — высокое тепловыделение способно вынудить производителей ноутбуков просто «задушить» новый чип и в результате получить такую же производительность, как у Apple, или даже еще меньше. Реальное положение дел покажут пользовательские тесты.



Ранее мы рассказали, что в преддверии CES 2022 Intel приняла решение тайком замедлить свои чипы 2021 года выпуска, однако об этом стало известно СМИ. Кроме того, инсайдеры рассказали, как скоро Apple полностью откажется от продуктов Intel.





