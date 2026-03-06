Часть Москвы полностью осталась без сотовой связи и мобильного интернета

Фото freepik
Вечером 5 марта жители нескольких районов Москвы столкнулись с полным отключением мобильной связи и мобильного интернета. Как пишет «Код Дурова», проблемы затронули жителей Южного и Центрального административных округов столицы. На устройствах отображался статус «Только экстренные вызовы», лишь изредка ненадолго появлялся сигнал 3G. К утру 6 марта ограничения сохранялись в некоторых частях указанных округов, а после 10:00 перебои начали фиксировать и в центре города, где связь могла пропадать на несколько минут и восстанавливаться вновь.
В феврале 2026 года Госдума приняла закон, обязывающий операторов связи отключать или ограничивать работу сетей по требованию ФСБ. Документ освобождает компании от ответственности за перебои в предоставлении услуг, если они вызваны исполнением требований спецслужбы. Конкретные основания для таких отключений определяет президент страны. В период ограничений обычно работает ряд ресурсов из так называемого «белого списка» Минцифры, куда входят сайты госорганов, операторов связи, некоторых СМИ и банков.