Часть Москвы полностью осталась без сотовой связи и мобильного интернета

Вечером 5 марта жители нескольких районов Москвы столкнулись с полным отключением мобильной связи и мобильного интернета. Как пишет «Код Дурова», проблемы затронули жителей Южного и Центрального административных округов столицы. На устройствах отображался статус «Только экстренные вызовы», лишь изредка ненадолго появлялся сигнал 3G. К утру 6 марта ограничения сохранялись в некоторых частях указанных округов, а после 10:00 перебои начали фиксировать и в центре города, где связь могла пропадать на несколько минут и восстанавливаться вновь.

Операторы связи подтвердили наличие проблем, объяснив их внешними причинами. В службе поддержки «Т-Мобайла» сообщили, что в регионе могут быть временные ограничения работы мобильного интернета, вызванные мерами безопасности, и порекомендовали использовать Wi-Fi. Аналогичный комментарий предоставил оператор Т2, уточнив, что ограничения не связаны с работоспособностью их сетей, а повлиять на их снятие компания не может. В МТС также признали наличие ограничений.

В феврале 2026 года Госдума приняла закон, обязывающий операторов связи отключать или ограничивать работу сетей по требованию ФСБ. Документ освобождает компании от ответственности за перебои в предоставлении услуг, если они вызваны исполнением требований спецслужбы. Конкретные основания для таких отключений определяет президент страны. В период ограничений обычно работает ряд ресурсов из так называемого «белого списка» Минцифры, куда входят сайты госорганов, операторов связи, некоторых СМИ и банков.
