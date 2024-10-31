Часы Casquette 2.0 от Girard-Perregaux — идеальный способ выделиться из толпы. Раздражающе дорого, но эффект гарантирован







Компания Girard-Perregaux обновила свои легендарные часы Casquette, которые продаются с 1970-х годов. О новинке написали в Hypebeast.



Casquette 2.0 в 2022 году стали первым обновлением часов, впервые представленных в 1976 году. Аксессуар отличается футуристическим (на те годы) дизайном и напоминает то ли вселенную «Чужого», то ли застёжку ремня. Такой внешний вид был навеян научной фантастикой семидесятых, а сегодня оригинальные часы больше всего привлекали коллекционеров. Однако обновленную версию вполне себе можно купить, если в кармане завалялась свободная «котлета» денег.



