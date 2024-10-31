Часы Casquette 2.0 от Girard-Perregaux — идеальный способ выделиться из толпы. Раздражающе дорого, но эффект гарантирован

Компания Girard-Perregaux обновила свои легендарные часы Casquette, которые продаются с 1970-х годов. О новинке написали в Hypebeast.
Casquette 2.0 в 2022 году стали первым обновлением часов, впервые представленных в 1976 году. Аксессуар отличается футуристическим (на те годы) дизайном и напоминает то ли вселенную «Чужого», то ли застёжку ремня. Такой внешний вид был навеян научной фантастикой семидесятых, а сегодня оригинальные часы больше всего привлекали коллекционеров. Однако обновленную версию вполне себе можно купить, если в кармане завалялась свободная «котлета» денег.
Casquette 2.0 в 2022 году стали первым обновлением часов, впервые представленных в 1976 году. Аксессуар отличается футуристическим (на те годы) дизайном и напоминает то ли вселенную «Чужого», то ли застёжку ремня. Такой внешний вид был навеян научной фантастикой семидесятых, а сегодня оригинальные часы больше всего привлекали коллекционеров. Однако обновленную версию вполне себе можно купить, если в кармане завалялась свободная «котлета» денег.
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Фото: Girard-Perregaux
Пару лет назад Casquette 2.0 вышли в двух версиях — с титановым и черным керамическим корпусом. Теперь же к ним добавилась вариация из титана с золотом, которая выпущена ограниченным тиражом в 820 штук. Трубчатый светодиодный дисплей отображает время с секундами, дату с месяцем и годом, а также дополнен хронографом и вторым часовым поясом — всё это работает на механизме Calibre GP03980. В комплекте можно найти резиновую подкладку для браслета и микрорегулируемую застежку.
Фото: Girard-Perregaux
Фото: Girard-Perregaux
Первыми разместить заказ на новинку эксклюзивно смогут только члены фан-клуба Girard-Perregaux, а после часы поступят в свободную продажу по цене $4960. Такой аксессуар гарантированно удивит ваше окружение и заставит обратить на вас внимание (особенно если не снимать ценник).