ChatGPT Atlas закрывается — всех приглашают в Google Chrome

Компания OpenAI решила закрыть свой экспериментальный браузер ChatGPT Atlas, который запустили осенью прошлого года. Об этом пишет Gizmochina.Согласно источнику, поддержку старого браузера прекратят уже 9 августа. Вместо него разработчики объединят все полезные функции Atlas в едином обновленном приложении ChatGPT для рабочих столов.В новое настольное приложение добавят функции поиска информации в сети, возможность сравнивать данные из разных источников и прямую интеграцию с софтом Google и Microsoft. Работать можно будет в одном окне, не переключаясь между вкладками браузера и другими программами. Помимо приложения выйдет также расширение для Chrome, которое вынесет чат-бота на боковую панель — фактически, ChatGPT хочет конкурировать с Gemini на ее же поле.Браузер Atlas задумывался как полноценный умный помощник с «агентским» режимом для выполнения базовых задач в сети вместо человека. Однако на деле он оказался доступен только на Mac, c платной подпиской, да режим автоматизации часто работал медленнее, чем обычные действия вручную. Само собой, версию для Windows, которую планировали выпустить позже, тоже можно не ждать.