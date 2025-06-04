ChatGPT дарит платную функцию из подписки совершенно бесплатно. Как получить?



OpenAI решила подарить пользователям OpenAI решила подарить пользователям ChatGPT без платной подписки функцию памяти. Об этом сообщил гендир компании Сэм Альтман. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее в приложении ChatGPT появилась опция, позволяющая нейросети запоминать разные подробности, которые важны для вас, и потом учитывать их в диалоге с вами. Фичу включили в платные подписки Pro и Plus, а теперь она стала доступна всем желающим с небольшой оговоркой.По словам Альтмана, у пользователей без премиум-подписки появится доступ к «облегчённой версии» функции памяти с «краткосрочной преемственностью в диалогах». Проще говоря, нейросеть запомнит меньше данных и будет держать их в памяти меньшее количество времени, чем могла бы за дополнительную плату. Даже в таком виде опция заметно улучшит пользовательский опыт на бесплатных аккаунтах.Опция будет доступна по умолчанию, никаких особых действий для ее получения не требуется; если вы находитесь в Евросоюзе или используете европейский сервер в сервисе для смены виртуального местоположения, то включите функцию памяти в настройках. Там же скоро можно будет увидеть всё, что она запомнила.