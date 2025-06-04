ChatGPT дарит платную функцию из подписки совершенно бесплатно. Как получить?

Олег

ChatGPT


OpenAI решила подарить пользователям ChatGPT без платной подписки функцию памяти. Об этом сообщил гендир компании Сэм Альтман.

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Ранее в приложении ChatGPT появилась опция, позволяющая нейросети запоминать разные подробности, которые важны для вас, и потом учитывать их в диалоге с вами. Фичу включили в платные подписки Pro и Plus, а теперь она стала доступна всем желающим с небольшой оговоркой.

По словам Альтмана, у пользователей без премиум-подписки появится доступ к «облегчённой версии» функции памяти с «краткосрочной преемственностью в диалогах». Проще говоря, нейросеть запомнит меньше данных и будет держать их в памяти меньшее количество времени, чем могла бы за дополнительную плату. Даже в таком виде опция заметно улучшит пользовательский опыт на бесплатных аккаунтах.

Опция будет доступна по умолчанию, никаких особых действий для ее получения не требуется; если вы находитесь в Евросоюзе или используете европейский сервер в сервисе для смены виртуального местоположения, то включите функцию памяти в настройках. Там же скоро можно будет увидеть всё, что она запомнила. 

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Источник:
OpenAI
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Комментарии

EDD
+582
EDD
Отличнейшая вещь эта функция памяти! В разных диалогах помнит все запросы и вообще всё, что упоминалось о тебе. Пока что ЧатЖэпэтэ вне конкуренции.
час назад в 15:30
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