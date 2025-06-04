ChatGPT дарит платную функцию из подписки совершенно бесплатно. Как получить?

OpenAI решила подарить пользователям ChatGPT без платной подписки функцию памяти. Об этом сообщил гендир компании Сэм Альтман.
По словам Альтмана, у пользователей без премиум-подписки появится доступ к «облегчённой версии» функции памяти с «краткосрочной преемственностью в диалогах». Проще говоря, нейросеть запомнит меньше данных и будет держать их в памяти меньшее количество времени, чем могла бы за дополнительную плату. Даже в таком виде опция заметно улучшит пользовательский опыт на бесплатных аккаунтах.
Опция будет доступна по умолчанию, никаких особых действий для ее получения не требуется; если вы находитесь в Евросоюзе или используете европейский сервер в сервисе для смены виртуального местоположения, то включите функцию памяти в настройках. Там же скоро можно будет увидеть всё, что она запомнила.