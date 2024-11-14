ChatGPT для macOS стал ещё полезнее: теперь он работает со сторонними приложениями

Стартап OpenAI выпустил нативное приложение ChatGPT для macOS в начале этого года, а сейчас компания анонсировала масштабное обновление фирменной утилиты, которое добавляет интеграцию со сторонними приложениями.
Например, ChatGPT может понять код из проекта Xcode, а затем предоставить предложения по его корректировке. При этом ничего вводить в чат не нужно — он сам считает содержимое из любых приложений.
Пока интеграция со сторонними приложениями доступна только в приложении ChatGPT для Mac при наличии подписки на ChatGPT Plus или Team.