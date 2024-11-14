ChatGPT для macOS стал ещё полезнее: теперь он работает со сторонними приложениями







Стартап OpenAI выпустил нативное приложение ChatGPT для macOS в начале этого года, а сейчас компания анонсировала масштабное обновление фирменной утилиты, которое добавляет интеграцию со сторонними приложениями. Стартап OpenAI выпустил нативное приложение ChatGPT для macOS в начале этого года, а сейчас компания анонсировала масштабное обновление фирменной утилиты, которое добавляет интеграцию со сторонними приложениями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

С выходом обновления пользователи смогут обращаться к ChatGPT за помощью в решении задач в конкретных приложениях. В демо-версии, показанной OpenAI, чат-бот умеет работать со инструментами для разработчиков, такими как VS Code, Terminal, iTerm2 и Xcode.Например, ChatGPT может понять код из проекта Xcode, а затем предоставить предложения по его корректировке. При этом ничего вводить в чат не нужно — он сам считает содержимое из любых приложений.Пока интеграция со сторонними приложениями доступна только в приложении ChatGPT для Mac при наличии подписки на ChatGPT Plus или Team.