ChatGPT написал закон — его приняли единогласно

Александр
Фото: Unsplash

Бразильский депутат Рамиро Росарио признался, что использовал нейросетевой чат-бот ChatGPT для создания законопроекта, который оказался настолько хорош и правдоподобен, что его сразу же приняли на государственном уровне. На обсуждении в парламенте даже не вносили правки в этот документ.

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Росарио рассказал, что в качестве эксперимента попросил ChatGPT выдать предложение по отмене платы за замену счётчиков на воду. Чат-бот расписал всё настолько подробно и со ссылками на подходящие правовые нормы, что депутат решил использовать этот текст в качестве готового законопроекта. При этом он не стал раскрывать коллегам, что автором текста является не он сам, а искусственный интеллект.

Составленный нейросетью законопроект был единогласно принят советом из 36 депутатов, ни у одного из них не возникло возражений или желания добавить что-либо к предложенному. Росарио уверен, что раскрой он происхождение документа, его бы даже не стали обсуждать. Закон вступил в силу 23 ноября, и отзывать его не собираются, поскольку для этого нет законных оснований.
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Комментарии

kardigan
+3285
kardigan
Может вместо наших депутатов подтянуть ИИ? Может пользы будет больше.
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