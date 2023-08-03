ChatGPT нашел «злейший» троян для macOS — его не берут никакие антивирусы

Олег

Mac

Фото: Ste Smith

Эксперты по кибербезопасности нашли ранее неизвестный вирус, просто попросив об этом ChatGPT. Подробности собрали в WCCF Tech.

Согласно источнику, фирма Guardz, занимающаяся кибербезопасностью, провела эксперимент. Специалисты попросили ChatGPT поискать в даркнете вредоносное ПО для macOS — и, к их огромному удивлению, чат-бот рассказал о трояне, которого команда Guardz не видела ранее.

По словам экспертов из компании, скрытый виртуальный компьютер с серверным доступом (HVNC) продают в даркнете российские хакеры. Девайс дает возможность взламывать Mac и красть оттуда различную информацию, например, данные аккаунтов.

Продавец предоставит пожизненный доступ к виртуальному ПК за сумму в $60 тысяч. Он утверждает, что вредонос умеет работать без авторизации пользователя и был протестирован на разных версиях macOS. Более того, он умеет создавать новый сеанс пользователя на Mac жертвы, при этом человек даже не заметит этого.

Программа работает скрытно, так что инструменты безопасности системы её не видят. Единственный способ избавиться от трояна — полностью очистить Mac и переустановить систему. 

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Источник:
WCCF Tech
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