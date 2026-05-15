ChatGPT научился удалённо управлять Mac прямо со смартфона

Стартап OpenAI продолжает расширять возможности ChatGPT. В этот раз разработчики добавили удалённый доступ к Codex через мобильное приложение. Теперь пользователи iPhone и Android-смартфонов могут управлять ИИ-агентом прямо со смартфона, пока тот продолжает работать на Mac, Mac mini или другой рабочей машине. По сути, ChatGPT превращается в полноценный центр контроля за задачами Codex.Компания объясняет, что Codex по-прежнему остаётся отдельным приложением для macOS, но мобильная интеграция встроена непосредственно в ChatGPT. Для подключения достаточно обновить приложения, открыть раздел Codex mobile на Mac, а затем отсканировать QR-код через смартфон. После этого телефон получит доступ к текущим задачам и активным проектам.С мобильного устройства можно запускать новые задачи, продолжать существующие сессии, просматривать результаты работы, переключать модели, подтверждать команды и следить за прогрессом в реальном времени. При этом все файлы, доступы и разрешения остаются исключительно на компьютере, где работает Codex. На смартфон передаются только скриншоты, вывод терминала, результаты тестов и запросы на подтверждение действий.OpenAI отдельно подчёркивает, что Codex получает доступ к файлам, браузеру и приложениям на компьютере для выполнения задач, отправленных со смартфона. Поэтому компания рекомендует подключать только доверенные устройства. Фактически это уже напоминает удалённое управление полноценной ИИ-средой разработки.Вместе с этим OpenAI напомнила и про недавний запуск расширения Codex для браузера Google Chrome. Оно позволяет ИИ работать прямо внутри вкладок браузера, тестировать веб-приложения и получать контекст между страницами. Поддержка Windows для удалённого доступа к Codex должна появиться позже.