ChatGPT появился на iOS сразу в трех приложениях от Microsoft

Олег

Bing


Компания Microsoft объявила о выпуске сразу трех обновленных iOS-приложений, которые получили технологию ChatGPT. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об iOS-приложениях Bing, Skype и Edge — они обновились как для iPhone, так и для iPad. Каждое из них теперь имеет встроенный возможности поиска на основе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Приложение Bing отличается переработанным дизайном. По нажатию на значок Bing в нижнем углу экрана вы увидите окно с чатом, в котором можете задать свои вопросы чат-боту. Мобильная версия позволяет осуществлять сложный поиск и не уступает десктопной версии.

Браузер Microsoft Edge получил такой же чат-бот в поисковой строке. Это единственное его отличие от текущей версии.

Что касается Skype, то команда Microsoft внедрила туда ChatGPT, чтобы добавить «полезные и интересные новые сценарии и возможности». Например, бота можно добавить в группу, где он будет отвечать на вопросы всех участников. А еще при общении с кем-то вы можете предоставлять ему информацию из ChatGPT прямо в ходе диалога.

Обновленные приложения Bing, Skype и Edge доступны в виде предварительных версий для тех, кто их использует. В ближайшие дни утилиты выйдут в релиз для всех пользователей iPhone и iPad. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5046
tellurian
С праздником! Всех причастных :)
час назад в 11:46
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