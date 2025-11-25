Top.Mail.Ru

ChatGPT получил крутую функцию: нейросеть поможет найти лучшие подарки к праздникам

Фархад

ИИ

Компания OpenAI сегодня добавила в ChatGPT новую функцию поиска товаров, которая поможет найти подходящие подарки к новогодним праздникам.

Достаточно написать в чате с ChatGPT, что именно вы ищете, а функция поиска товаров создаст мини-гайд, который поможет принять решение о покупке. OpenAI заявляет, что система будет задавать уточняющие вопросы, проводить глубокий поиск в интернете, анализировать качественные источники и использовать контекст из предыдущих разговоров, чтобы создать персонализированное руководство покупателя, которое будет актуальным.

Оно особенно эффективно в категориях с большим количеством деталей, таких как электроника, косметика, товары для дома и сада, кухня и бытовая техника, а также товары для спорта и отдыха. Функция поиска включает в себя сравнения, ограничения, компромиссы и многое другое при выборе товаров.

ChatGPT автоматически предложит вам варианты поиска товаров, когда вы зададите ему вопрос, связанный с покупками. Вы также можете выбрать опцию «исследование покупок» в меню «+».

Нововведение уже доступно всем зарегистрированным пользователям ChatGPT.
