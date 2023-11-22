ChatGPT получил полезную опцию для всех пользователей совершенно бесплатно

Олег

ChatGPT


Компания OpenAI внедрила в ChatGPT голос. Об этом пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, ChatGPT Voice теперь доступен для всех желающих его попробовать. Он дает совершенно новый опыт взаимодействия с искусственным интеллектом — общаться голосом гораздо интереснее, чем текстом.

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Платная подписка для использования ChatGPT Voice больше не требуется: опция работает вне зависимости от статуса вашего аккаунта. Пользователи обновленного приложения для iOS и Android уже могут попробовать голосовое общение с ИИ, коснувшись значка наушников.

Как обойти региональные блокировки и создать аккаунт OnenAI, мы рассказывали вот здесь. 

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Источник:
WCCF Tech
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