ChatGPT получил полезную опцию для всех пользователей совершенно бесплатно

Компания OpenAI внедрила в ChatGPT голос. Об этом пишет WCCF Tech.
Согласно источнику, ChatGPT Voice теперь доступен для всех желающих его попробовать. Он дает совершенно новый опыт взаимодействия с искусственным интеллектом — общаться голосом гораздо интереснее, чем текстом.
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Платная подписка для использования ChatGPT Voice больше не требуется: опция работает вне зависимости от статуса вашего аккаунта. Пользователи обновленного приложения для iOS и Android уже могут попробовать голосовое общение с ИИ, коснувшись значка наушников.
Как обойти региональные блокировки и создать аккаунт OnenAI, мы рассказывали вот здесь.