ChatGPT помог людям в чрезвычайно важном занятии. Прототип уже прошел испытание

Олег

ChatGPT

Фото: Create Lab / EPFL

Ученые из нескольких международных университетов воспользовались ChatGPT для создания специального робота. Об этом пишет New Atlas.

Согласно источнику, над проектом трудятся исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах и Швейцарского федерального технологического института. Они нашли новое применение для языковой модели GPT-3 — с помощью чат-бота создан робот, собирающий помидоры. 

ChatGPT
Фото: Create Lab / EPFL

Ученые базировались на одной из трех глобальных проблем человечества: продовольствие, старение населения и изменение климата, выбрав первый вариант и решив что-то с ним сделать. Для решения продуктового вопроса исследователи хотят создать робот-комбайн, который сможет собирать спелые помидоры с лозы, не портя их.

В этом проекте ChatGPT будет создавать блоки кода и элементы дизайна, а человек — соединять их в одно целое. На выходе должна получиться автоматизированная система с манипулятором для сбора томатов на грядках. Создание робота полно нюансов: он должен будет уметь различать форму плодов, их цвет, размер и возможно даже упругость.

Фото: Create Lab / EPFL

Рабочий прототип девайса уже имеется: он оснащен пластиковой «клешней» с пористым уплотнителем внутри для смягчения поверхности. Ученые даже успешно испытали его на реальных помидорах.

Возможно, у вас возник вопрос: а почему именно помидоры? Всё просто: их на этапе проекта выбрал сам ChatGPT, определив томаты как «наиболее достойную» культуру для роботизированного комбайна. 

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Источник:
New Atlas
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