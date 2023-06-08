ChatGPT помог людям в чрезвычайно важном занятии. Прототип уже прошел испытание

Фото: Create Lab / EPFL
Ученые из нескольких международных университетов воспользовались ChatGPT для создания специального робота. Об этом пишет New Atlas.
Согласно источнику, над проектом трудятся исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах и Швейцарского федерального технологического института. Они нашли новое применение для языковой модели GPT-3 — с помощью чат-бота создан робот, собирающий помидоры.
Фото: Create Lab / EPFL
Ученые базировались на одной из трех глобальных проблем человечества: продовольствие, старение населения и изменение климата, выбрав первый вариант и решив что-то с ним сделать. Для решения продуктового вопроса исследователи хотят создать робот-комбайн, который сможет собирать спелые помидоры с лозы, не портя их.
В этом проекте ChatGPT будет создавать блоки кода и элементы дизайна, а человек — соединять их в одно целое. На выходе должна получиться автоматизированная система с манипулятором для сбора томатов на грядках. Создание робота полно нюансов: он должен будет уметь различать форму плодов, их цвет, размер и возможно даже упругость.
Рабочий прототип девайса уже имеется: он оснащен пластиковой «клешней» с пористым уплотнителем внутри для смягчения поверхности. Ученые даже успешно испытали его на реальных помидорах.
Возможно, у вас возник вопрос: а почему именно помидоры? Всё просто: их на этапе проекта выбрал сам ChatGPT, определив томаты как «наиболее достойную» культуру для роботизированного комбайна.
Ученые из нескольких международных университетов воспользовались ChatGPT для создания специального робота. Об этом пишет New Atlas.
Согласно источнику, над проектом трудятся исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах и Швейцарского федерального технологического института. Они нашли новое применение для языковой модели GPT-3 — с помощью чат-бота создан робот, собирающий помидоры.
Фото: Create Lab / EPFL
Ученые базировались на одной из трех глобальных проблем человечества: продовольствие, старение населения и изменение климата, выбрав первый вариант и решив что-то с ним сделать. Для решения продуктового вопроса исследователи хотят создать робот-комбайн, который сможет собирать спелые помидоры с лозы, не портя их.
В этом проекте ChatGPT будет создавать блоки кода и элементы дизайна, а человек — соединять их в одно целое. На выходе должна получиться автоматизированная система с манипулятором для сбора томатов на грядках. Создание робота полно нюансов: он должен будет уметь различать форму плодов, их цвет, размер и возможно даже упругость.
Рабочий прототип девайса уже имеется: он оснащен пластиковой «клешней» с пористым уплотнителем внутри для смягчения поверхности. Ученые даже успешно испытали его на реальных помидорах.
Возможно, у вас возник вопрос: а почему именно помидоры? Всё просто: их на этапе проекта выбрал сам ChatGPT, определив томаты как «наиболее достойную» культуру для роботизированного комбайна.