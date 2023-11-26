ChatGPT появился в самом неожиданном месте Windows 11. Будете пользоваться?

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Компания Microsoft решила встроить чат-бот в терминал. Об этом пишет «Код Дурова».



Согласно источнику, свежая тестовая сборка Windows 11 Canary обзавелась нейросетевым чат-ботом ChatGPT прямо в командной строке — то есть, в приложении Windows Terminal. По идее, ИИ должен сделать общение с терминалом более понятным для пользователя.







ChatGPT в командной строке будет выполнять функции ассистента. Он сможет подсказать правильную команду для выполнения определенного действия, исправить опечатку в уже набранной строке или подробно описать суть того или иного действия. Если исходная команда почему-то не работает, чат-бот предложит альтернативные варианты достичь искомого результата.



Сейчас использовать ChatGPT в терминале могут не все: система требует подключения к Azure OpenAI с помощью платного ключа. Вся работа с ИИ в терминале происходит с помощью сервера OpenAI.