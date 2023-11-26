ChatGPT появился в самом неожиданном месте Windows 11. Будете пользоваться?

Олег

Windows

Фото: Windows Latest

Компания Microsoft решила встроить чат-бот в терминал. Об этом пишет «Код Дурова».

Согласно источнику, свежая тестовая сборка Windows 11 Canary обзавелась нейросетевым чат-ботом ChatGPT прямо в командной строке — то есть, в приложении Windows Terminal. По идее, ИИ должен сделать общение с терминалом более понятным для пользователя.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

ChatGPT в командной строке будет выполнять функции ассистента. Он сможет подсказать правильную команду для выполнения определенного действия, исправить опечатку в уже набранной строке или подробно описать суть того или иного действия. Если исходная команда почему-то не работает, чат-бот предложит альтернативные варианты достичь искомого результата.

Сейчас использовать ChatGPT в терминале могут не все: система требует подключения к Azure OpenAI с помощью платного ключа. Вся работа с ИИ в терминале происходит с помощью сервера OpenAI. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Код Дурова
Cсылки по теме:
На компьютерах с Windows 11 массово пропадают ярлыки и иконки с экрана. Что происходит?
Как установить ИИ-чат Copilot на компьютер с Windows 10
Самый удобный способ разблокировки ноутбуков оказался очень опасным

Рекомендации

Рекомендации

Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!
Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках
Как снизить цену любого товара на OZON до 25% — два самых простых способа
Xiaomi выпустила доступный проектор Q3 Pro, который с легкостью заменит вам телевизор

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+793
Dmitriy
Странное место реализации + платное, требующее подписок в ажуре...
Не вижу смысла в таком решении.
Сегодня в 17:04
#