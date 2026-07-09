ChatGPT дарит пользователям новую классную функцию — с ней вы не узнаете чат-бот!

Компания OpenAI представила новые голосовые модели, которые заменят текущие и сделают общение с ИИ максимально похожим на живой разговор с человеком. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, новая модель умеет одновременно и говорить, и слушать собеседника. В процессе диалога она использует короткие подтверждающие фразы вроде «м-м-м» или «понял». Система анализирует ситуацию несколько раз в секунду и мгновенно решает, нужно ли продолжать речь, или же сделать паузу, выслушать пользователя, прервать его.Пользователи могут легко перебивать ИИ своими вопросами, останавливаться для размышлений или просить бота говорить помедленнее. На данный момент GPT-Live на базе GPT-5.5 считается самой умной голосовой моделью компании и может продолжать беседу даже во время обработки фоновых задач. Результаты он выдает сразу после их завершения. Дополнительно поддерживается мгновенный перевод, показ карточек с полезной информацией, вроде прогноза погоды или спортивных результатов и девять разных голосов.Глобальный запуск технологии уже начался по всему миру. Подписчики платных Plus, Pro и Go получают доступ к базовой версии GPT-Live-1, а «бесплатникам» дадут GPT-Live-1 mini. Для начала разговора нужно нажать кнопку «Голос» в приложении или на сайте. В ближайшем будущем обещают также добавить функции видеосвязи и демонстрации экрана.