ChatGPT сильно обленился

Александр


Пользователи нейросетевого чат-бота ChatGPT заметили, что он стал неохотно отвечать на вопросы. Вероятно, таким образом разработчики решают проблему повышенной загруженности серверов.

Скорость выдачи ответов в определённые периоды упала, а на некоторые вопросы ChatGPT вообще предпочитает не отвечать, переадресовывая пользователя в интернет. Иногда бот выдаёт информацию лишь частично, просит собеседника дополнить информацию, а затем отказывается делать то, что его просят, и отвечает: «Вы можете сделать это самостоятельно».

Команда разработчиков OpenAI признала наличие проблем. По их словам, инфраструктура ChatGPT обновлялась последний раз примерно месяц назад, поэтому такое поведение не было запрограммировано специально. Вероятно, чат-бот самостоятельно научился лениться, чтобы экономить свои ресурсы и более равномерно распределять нейросетевые мощности между всеми пользователями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
На компьютерах с Windows 11 массово пропадают ярлыки и иконки с экрана. Что происходит?
Как установить ИИ-чат Copilot на компьютер с Windows 10
Самый удобный способ разблокировки ноутбуков оказался очень опасным

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4138
st00p1dm0nkey
Чья бы корова мычала 😉
Сегодня в 15:33
#
YABLOKOFON
–10
YABLOKOFON
Мне друг рассказал час назад что ему надо предложить денег тогда он работает 😂 ну это то тех пор пока он не затребует обещанное
час назад в 20:32
#