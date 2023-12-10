ChatGPT сильно обленился

Пользователи нейросетевого чат-бота ChatGPT заметили, что он стал неохотно отвечать на вопросы. Вероятно, таким образом разработчики решают проблему повышенной загруженности серверов.
Скорость выдачи ответов в определённые периоды упала, а на некоторые вопросы ChatGPT вообще предпочитает не отвечать, переадресовывая пользователя в интернет. Иногда бот выдаёт информацию лишь частично, просит собеседника дополнить информацию, а затем отказывается делать то, что его просят, и отвечает: «Вы можете сделать это самостоятельно».
Команда разработчиков OpenAI признала наличие проблем. По их словам, инфраструктура ChatGPT обновлялась последний раз примерно месяц назад, поэтому такое поведение не было запрограммировано специально. Вероятно, чат-бот самостоятельно научился лениться, чтобы экономить свои ресурсы и более равномерно распределять нейросетевые мощности между всеми пользователями.
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