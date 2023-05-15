ChatGPT стал бесполезным для множества пользователей

Олег
ChatGPT

Российская компания «Антиплагиат» представила инструмент для распознавания текстов, сгенерированных нейросетью. Об этом сообщают разработчики.

Сервис «Антиплагиат» позволяет выявить заимствования текста, и в основном используется для проверки курсовых и студенческих работ, а также научных трудов на оригинальность. Теперь же сервис обзавелся новым инструментом: он научился распознавать текст, который составлен нейросетью, а не живым человеком. Для генерирования текста зачастую используется ChatGPT, с его помощью неоднократно создавались дипломные работы и даже речи для судебных заседаний.

Теперь у студентов не получится схитрить и заставить ChatGPT учиться за них. Из-за нового инструмента чат-бот становится для них гораздо менее полезным. Создатели «Антиплагиата» говорят, что в настоящий момент любая нейросеть, в том числе GPT-2, GPT-3 и ChatGPT «оставляет следы» своей работы, по которым её и можно вычислить. Кроме того, тексты, написанные роботами, «всё еще отличаются» от созданных людьми.

Однако разработчики не дают 100%-ой гарантии, то есть их сервис всё же иногда может принять нейросетевую работу за человеческую. 
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Источник:
3D News
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4035
st00p1dm0nkey
Олег, в вашем случае помощь в составлении заголовков от джипити просто необходима!
час назад в 21:40
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+88
ProLogic6
капец студентикам
10 минут назад
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