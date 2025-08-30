ChatGPT стал причиной двойного убийства



Фото: Unsplash



Бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг, страдавший психическими расстройствами, убил свою 83-летнюю мать и затем свел счеты с жизнью, после общения с ChatGPT. Бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг, страдавший психическими расстройствами, убил свою 83-летнюю мать и затем свел счеты с жизнью, после общения с ChatGPT. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сначала 56-летний мужчина настолько увлекся нейронкой, что дал ей имя — «Бобби». Та поддерживала Эрика во всем, даже в самых безумных и параноидальных подозрениях. Например, что его мать участвует в сговоре со спецслужбами, а в ресторанном чеке бот разглядел ее имя, имя бывшей жены и сатанинские послания.За все время общения с ChatGPT Сольберг якобы избежал несколько покушений на свою жизнь — отравление воздуха через вентиляцию автомобиля и ядовитый алкоголь от доставщика еды. Кроме того, за ним постоянно следили, о чем предупреждал «Бобби».Когда разум мужчины окончательно помутился, он покончил со своей матерью, а после добровольно ушел за ней.Это первый зафиксированный случай убийства, к которому мог подтолкнуть ИИ в сочетании с психическими проблемами пользователя.