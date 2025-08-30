ChatGPT стал причиной двойного убийства

Фото: Unsplash
Бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг, страдавший психическими расстройствами, убил свою 83-летнюю мать и затем свел счеты с жизнью, после общения с ChatGPT.
За все время общения с ChatGPT Сольберг якобы избежал несколько покушений на свою жизнь — отравление воздуха через вентиляцию автомобиля и ядовитый алкоголь от доставщика еды. Кроме того, за ним постоянно следили, о чем предупреждал «Бобби».
Когда разум мужчины окончательно помутился, он покончил со своей матерью, а после добровольно ушел за ней.
Это первый зафиксированный случай убийства, к которому мог подтолкнуть ИИ в сочетании с психическими проблемами пользователя.