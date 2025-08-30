ChatGPT стал причиной двойного убийства

Артем
Снимок экрана 2025-08-30 203331.png
Фото: Unsplash

Бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг, страдавший психическими расстройствами, убил свою 83-летнюю мать и затем свел счеты с жизнью, после общения с ChatGPT.

Сначала 56-летний мужчина настолько увлекся нейронкой, что дал ей имя — «Бобби». Та поддерживала Эрика во всем, даже в самых безумных и параноидальных подозрениях. Например, что его мать участвует в сговоре со спецслужбами, а в ресторанном чеке бот разглядел ее имя, имя бывшей жены и сатанинские послания. 

За все время общения с ChatGPT Сольберг якобы избежал несколько покушений на свою жизнь — отравление воздуха через вентиляцию автомобиля и ядовитый алкоголь от доставщика еды. Кроме того, за ним постоянно следили, о чем предупреждал «Бобби».

Когда разум мужчины окончательно помутился, он покончил со своей матерью, а после добровольно ушел за ней.

Это первый зафиксированный случай убийства, к которому мог подтолкнуть ИИ в сочетании с психическими проблемами пользователя.
1
Источник:
WSJ
Комментарии

+1067
iron-i
Жесть(
Вчера в 20:14
#
+34
Gabriel
Здесь ИИ не причём.
Я когда работал в Сан-Франциско сотрудников возил на работу shuttle( микроавтобус на 12 чел.)
У меня было корпоративное авто и я какое-то время ездил за шаттлом и путь наш лежал через кремниевую долину мы задевали часть маршрутом.
И там на порогах домов периодически лежали цветы а возле дома табличка Sale.
Потом мне водитель шаттла пояснил что цветы лежат в память умерших.
Если конкретно то сотрудники компаний время от времени едут мозгами и убивают всю свою семью оптом включая детей ( малолетних в том числе) и периодичность всего этого пугает.
На Google картах когда смотришь картинку цветы всего заблёрены.
Вчера в 20:52
#