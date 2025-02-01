ChatGPT стал умнее для всех. Что он может и как пользоваться?

Артем
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OpenAI обновила ChatGPT до версии o3-mini. Интеллект чат-бота улучшили и включили его в бесплатную версию.

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О чем речь? Пару недель назад гендиректор OpenAI Сэм Альтман анонсировал o3-mini, продвинутую версию ChatGPT. По словам создателей, новая модель работает на 24% быстрее чем o1-mini и выдает более точный результат. Ее функции бесплатны для пользователей любого тарифного плана.

Что может? Новая модель также умна, как и предыдущая o1-mini. Она способна решать сложные математические задачи, поможет в программировании, а также сильна в естественных науках. При этом o3-mini может аргументировать ответ и пошагово распишет, как пришла к результату. 

Как пользоваться? Достаточно активировать функцию «Обоснуй» (Reason) в поле для введения запроса.

Для смены модели жмем иконку со стрелками.

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Какие ограничения? Для пользователей бесплатных версий условия останутся прежними, однако точные лимиты не уточняются. Также на всех платных тарифах есть o3-mini-high — модель с углубленным поиском, но ответы генерируются дольше. Подписчикам Plus и Teams доступны 150 сообщений в день. За безлимитную Pro-версию просят $200. 

Как установить ChatGPT? Чат-бот доступен на Windows, Mac, iOS и Android. Как начать пользоваться ChatGPT, читайте в нашем подробном гайде.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+1225
Dmitriy
Теперь будет как с телевизорами в 90-е "еще более плоский", как со смартфонами "еще более плавный". Еще более умные нейросети, на *знаниях" педивикии и подобных, на мемах, все так же уходя из контекста диалога.... Но OpenAI сейчас нужны отмазки для инвесторов...
1 февраля 2025 в 10:45
#
kardigan
+3889
kardigan
Не взлетит шарик. Правильно человек выше коментом сказал-апгрейдить будут до бесконечности и желательно денежку подсасывать., но люди тоже не дураки -будут искать получше, да подешевле. И первая ласточка уже есть.
1 февраля 2025 в 10:54
#
+958
Paspartu kardigan
Как не взлетит, если им уже все кому не лень пользуются. Оч крутая штука
1 февраля 2025 в 18:31
#
Bor™
+651
Bor™
Модель 4о тупее получается ?
1 февраля 2025 в 18:01
#
Bor™
+651
Bor™
Модель 4о и 4о-mini получается тупее ??
1 февраля 2025 в 18:02
#

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