ChatGPT стал умнее для всех. Что он может и как пользоваться?

OpenAI обновила ChatGPT до версии o3-mini. Интеллект чат-бота улучшили и включили его в бесплатную версию.
Что может? Новая модель также умна, как и предыдущая o1-mini. Она способна решать сложные математические задачи, поможет в программировании, а также сильна в естественных науках. При этом o3-mini может аргументировать ответ и пошагово распишет, как пришла к результату.
Как пользоваться? Достаточно активировать функцию «Обоснуй» (Reason) в поле для введения запроса.
Какие ограничения? Для пользователей бесплатных версий условия останутся прежними, однако точные лимиты не уточняются. Также на всех платных тарифах есть o3-mini-high — модель с углубленным поиском, но ответы генерируются дольше. Подписчикам Plus и Teams доступны 150 сообщений в день. За безлимитную Pro-версию просят $200.
Как установить ChatGPT? Чат-бот доступен на Windows, Mac, iOS и Android. Как начать пользоваться ChatGPT, читайте в нашем подробном гайде.