ChatGPT теперь умеет почти всё. Что показала OpenAI на DevDay 2025







Сегодня, 6 октября, стартап OpenAI провёл конференцию DevDay 2025, где показал массу новинок. Ивент в первую очередь рассчитан на разработчиков, но новинки затрагивают и обычных пользователей ChatGPT. Со сцены Сэм Альтман рассказал про приложения в ChatGPT, создание агентов, обновления Codex и новые возможности API с GPT-5 Pro и Sora 2. Сегодня, 6 октября, стартап OpenAI провёл конференцию DevDay 2025, где показал массу новинок. Ивент в первую очередь рассчитан на разработчиков, но новинки затрагивают и обычных пользователей ChatGPT. Со сцены Сэм Альтман рассказал про приложения в ChatGPT, создание агентов, обновления Codex и новые возможности API с GPT-5 Pro и Sora 2. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сначала OpenAI представила Apps SDK — инструмент для создания настоящих приложений внутри ChatGPT. В рамках демонстрации нам показали, как можно загружать видео с Coursera и задавать вопросы о содержании прямо в чате. Также показали интеграцию с Canva: создание постеров и презентаций прямо в ChatGPT, с возможностью полноэкранного просмотра и редактирования. SDK уже доступен в ознакомительном режиме, а позже разрабы смогут публиковать такие приложения для всех.Далее идёт AgentKit — новая платформа для создания и развертывания агентов. За считанные минуты каждый пользователь сможет сделать агента, который превращает набросок расписания в структурированный рабочий процесс. Разработчики прямо во время трансляции добавили защиту данных, протестировали все шаги и показали, что агент готов к использованию буквально за несколько минут. AgentKit уже доступен всем разработчикам.Следующий мощный инструмент — Codex. OpenAI заявляет, что нейросеть для написания кода теперь активно используется в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. Codex уже доступен на огромно количестве платформ. Он наконец-то вышел из бета‑версии, что делает работу с кодом проще и быстрее для всех.В завершение Сэм Альтман заявил, что GPT-5 Pro теперь доступен через API. Это значит, что разработчики могут создавать приложения с высокой точностью и глубиной рассуждений. Также появился gpt-realtime-mini — для интерактивного общения с ИИ в реальном времени. Возможно, эту модель задействуют в будущих гаджетах.Ну и Sora 2, представленная на прошлой неделе, теперь тоже доступна через API. С её помощью можно генерировать видео по текстовым подсказкам, создавая качественный контент прямо в приложениях. Увы, про гаджет io, который OpenAI разрабатывает с Джони Айвом, никакой новой информации не появилось.