ChatGPT вскрыл хитрый обман Microsoft в Windows 11

В сети появилась история о том, как пользователь Windows пытался скачать браузер Chrome, а чат-бот не давал это сделать. Своим опытом поделился автор The Verge.Согласно источнику, старший редактор издания купил новый ноутбук с Windows 11 на борту и открыл браузер Edge, чтобы скачать Google Chrome — так делают многие «виндоводы» еще со времен Microsoft Explorer. Мужчина ввел в поисковую строку слово Chrome и получил ответ… о новых функциях чат-бота Bing. Как известно, Bing основан на ChatGPT, поскольку Microsoft купила эту технологию в начале года.Автор несколько раз пытался осуществить поиск ссылки на скачивания Chrome, но браузер Edge во главе с чат-ботом Bing постоянно выдавали ему «левые» результаты, рекламируя встроенный софт Windows 11 и полностью игнорируя слово Chrome в запросе. Это выглядело поразительно: браузер буквально врал в глаза пользователю.Как бы автор не пытался, но так и не смог добиться от Edge и Bing ссылки на скачивание Google Chrome. После того, как история появилась на главной странице The Verge, «баг» с поисковиком странным образом исчез и всё заработало.