ChatGPT знатно обновился: теперь это полноценный мультимедийный ассистент

Фото freepik
Компания OpenAI представила масштабное обновление голосового режима в ChatGPT, которое кардинально меняет формат взаимодействия с искусственным интеллектом. Теперь голосовое общение интегрировано прямо в основное окно чата, что создаёт эффект непрерывного и естественного диалога.
Для пользователей, которые предпочитают классический формат общения с ChatGPT, OpenAI сохранила возможность вернуть старый интерфейс. В разделе «Персонализация» и подразделе «Расширенные» настроек можно активировать раздельный режим, в котором экран занимает анимированная сфера, а текстовая расшифровка диалога становится доступна только после его завершения.
Обновление уже доступно как в веб-версии сервиса, так и в свежих версиях десктопных и мобильных приложений ChatGPT.