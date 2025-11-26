Top.Mail.Ru

ChatGPT знатно обновился: теперь это полноценный мультимедийный ассистент

Компания OpenAI представила масштабное обновление голосового режима в ChatGPT, которое кардинально меняет формат взаимодействия с искусственным интеллектом. Теперь голосовое общение интегрировано прямо в основное окно чата, что создаёт эффект непрерывного и естественного диалога.

Главное нововведение — это возможность получать от нейросети визуальный контент непосредственно во время разговора. Бот может моментально присылать в чат карты, изображения, ссылки на товары или виджеты с прогнозом погоды, наглядно иллюстрируя свои ответы. Это превращает диалог из чисто голосового в полноценное мультимедийное общение. Расшифровка речи отображается в реальном времени, позволяя следить за точностью распознавания речи.

Для пользователей, которые предпочитают классический формат общения с ChatGPT, OpenAI сохранила возможность вернуть старый интерфейс. В разделе «Персонализация» и подразделе «Расширенные» настроек можно активировать раздельный режим, в котором экран занимает анимированная сфера, а текстовая расшифровка диалога становится доступна только после его завершения.

Обновление уже доступно как в веб-версии сервиса, так и в свежих версиях десктопных и мобильных приложений ChatGPT.
