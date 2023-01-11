Чебурашка Кино Россия

«Чебурашка» обошел все отечественные фильмы за всю историю страны

Олег

Чебурашка


Российский фильм «Чебурашка» побил все рекорды по сборам в кинотеатрах всего за полторы недели. Об этом свидетельствуют данные сайта ЕАИС.

Ранее мы уже писали, что отечественный «Чебурашка» стартовал в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и менее чем за неделю приблизился к самым кассовым лентам страны вроде «Холопа» и «Движения вверх». Спустя еще шесть дней этот фильм с существенным отрывом обошел все отечественные картины и стал самым кассовым в истории кинематографа нашей страны. Рекорд установлен за неполные 11 дней проката. 

Чебурашка

На момент публикации статьи «Чебурашка» собрал 3 201 140 988 рублей. Второе место удерживает «Холоп» — релиз 2019 года, собравший 3 082 031 790 рублей на текущий момент. Картина «Движение вверх» 2017-го года расположилась на третьем месте с показателем 2 949 007 848 рублей.

Ранее мы рассказали, что в российских кинотеатрах начали показывать «Аватар 2» и зрители остались недовольны. 

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Источник:
ЕАИС
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